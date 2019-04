Hijastra de Alicia Delgado estaría en una banda criminal (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La Policía detuvo a dos mujeres que pertenecerían a una banda que sustrajo las tarjetas de crédito a Kriss Regalado Mena y así poder realizar compras de artículos valiosos.

“Eran compras presenciales, usaron mis documentos, mi DNI, falsificaron mi firma por un monto de 9 mil soles y hoy 2 mil soles más”, comentó víctima del robo.

La cámara de seguridad de un chifa de Miraflores registró como una pareja hurtó la cartera de Kriss con todas sus tarjetas. Gracias a estas imágenes, ella dice que pudo reconocer a una de las detenidas como la persona que se habría llevado su cartera.

Las detenidas fueron identificadas en la DEPINCRI San Miguel como Gaudy Raquel Martel Calderón, de 35 años, hijastra de la fallecida Alicia Delgado, y María Isabel Alonso Olortegui de 51 años.

Kriss Regalado espera que el banco y las tiendas por departamento puedan reconocer que ella no realizó las compras, porque en este momento las deudas figuran a su nombre y ascienden a 10 mil soles.

“Yo no me puedo hacer cargo de ese dinero porque me suplantaron. Tienen que darse cuenta que no era mi firma”, dijo Kriss Regalado.

Pero aún falta detener al sujeto que habría sido quien ayudó a sustraer la cartera de Kriss del chifa. Ella espera que la Policía también pueda dar con su paradero.