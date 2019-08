Hombre agrede a su expareja y se lleva a uno de sus seis hijos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre identificado como Reynaldo Luis Reyes Rivera agredió de manera constante a su expareja y se llevó a uno de sus seis hijos en el distrito de El Agustino. Todo sucedió frente al padre de la víctima.

El hecho de violencia fue grabado y el video fue difundido por América Noticias. En las imágenes se observa que el sujeto propina continuos golpes a la madre de sus hijos y le arrebata un coche para alejarse por unos minutos. El padre de la víctima se acercó a él para intercambiar palabras y Reyes Rivera regresa para continuar golpeando a la mujer.

Tras cumplir su cometido, el agresor regresa por segunda vez para seguir agrediendo a su expareja, según se aprecia en el video.

La agresión ocurrió pese a que la fémina cuenta con medidas de protección hace tres meses. "Igualito, le llega, él dice me da igual si me voy preso. Le llega todo lo que uno le dice, igualito está ahí", expresó la víctima al mencionado medio.

Según contó la mujer, pasó por el lugar en donde ocurrió el hecho de violencia porque tenía que dejar a su hija en la casa de su hermana para luego ir a trabajar.

"Pasé por ahí, porque tenía que dejar a mi hijita para trabajar a mi hermana mayor. Justo paso por ahí, él estaba ahí, mi papá ni señas ni me decía nada de que estaba ahí, no me decía nada", expresó.

La mujer contó que estuvo al lado de la pareja de sus hijos por seis años y que vivía "un infierno".

"Un infierno, porque todo era humillaciones, él me pegaba, me humillaba, todo era maltrato, desde que me engañó", dijo.

Según América Noticias, ya se realizó la denuncia en la Comisaría de Santoyo y con esta suman cinco. Pide ayuda para que Reynaldo Luis Reyes Rivera no siga en las calles.