Un hombre fue asesinado la noche del viernes dentro de su camioneta en la primera cuadra de la calle Bartolomé Herrera, cerca de la avenida Santa Cruz, en Miraflores.

Testigos señalaron que la víctima salía de su centro de trabajo cuando fue interceptada por sujetos armados.

Los atacantes dispararon dos veces contra el conductor, impactándolo en el cuello, y luego huyeron en una motocicleta con dirección a la avenida Santa Cruz.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena para las diligencias.

La víctima fue identificada como Gianfranco Navarro Chirieleison. Las autoridades indicaron que se investigan varias hipótesis sobre este crimen.