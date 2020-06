“¡Necesito el cuerpo de mi madre!”: Familia busca el cuerpo hace un mes (VIDEO)

Una familia busca el cuerpo de una mujer de la tercera edad, identificada como Hederlinda Tapia, quien murió a causa de un paro cardíaco, pero que hasta el momento el cadáver no es entregado a la familia por el hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres.

“Vine a dejar aquí a mi madre, no la he dejado abandonada en el suelo, la he dejado acá. Acá tiene historia. Por favor, ¡necesito el cuerpo de mi madre! Sus cenizas. Estoy angustiada”, exclamó la hija de la fallecida en búsqueda de respuestas.

Según informa Latina, la adulta mayor fue traslada al centro hospitalario el 19 de mayo, pero murió dentro de un vehículo. Sin embargo, igual fue ingresada al área de emergencia.

“Tenía problemas para respirar, no tan grave. Al tercer día decidimos traerle al hospital. Sin embargo, ella fallece en el auto, pero de todas maneras la ingresamos por emergencia y el doctor es el que nos dice que le ha dado un paro. Nos entregó un certificado con sospecha de COVID-19. El lunes es donde yo me acerco aquí y me doy con la sorpresa de que no está identificada mi abuela”, expresó Joselyne Escobedo, nieta de Hederlinda Tapia.

“La trajimos a este hospital porque siempre se atendía aquí, quiere decir que tenía un historial. Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos respuesta de dónde está el cuerpo, quién se hace responsable. Qué institución es la que iba a cremar el cuerpo”, agregó al mencionado medio.

La nieta de la adulta mayor indicó que las autoridades del hospital le mostraron 11 cuerpos para que identifique a su abuela, pero ninguno de los cadáveres era.

Pronunciamiento

El hospital Cayetano Heredia lamentó el hecho y precisó que cuando se retiró el cuerpo del mortuorio, el personal se percató que la identificación se había borrado por la constante desinfección.

Peritos de criminalística tomaron huellas de los fallecidos no identificados y los resultados se conocerán la próxima semana.

