Vecinos de Huaycán casi queman vivo a sujeto por robar celular (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un delincuente se salvó de ser linchado por una turba de vecinos enfurecidos que lo atraparon tras robarle un celular a una joven en Huaycán, en el distrito de Ate.

En las imágenes difundidas por Latina Noticias, se observa cómo el delincuente es derribado por tres hombres que lo golpean. Pese a que intenta huir, los vecinos unen fuerzas y logran capturarlo.

El hampón es maniatado y puesto en un poste de luz, donde es golpeado por los vecinos de la zona. El hombre suplica por su vida pero no es liberado hasta que la Policía Nacional llega al lugar.

Yesenia Jaco (22), víctima del robo, declaró a América Noticias que el sujeto le causó un corte profundo en su mano para arrebatarle su celular. "Estaba bajando y él aparece. Me dice que le dé el celular y yo me resisto. Le dije: 'piedad por favor'. En ese momento, (me corta). No sentí dolor hasta que él se fue", contó.

El ladrón identificado como Henry David Tamara Mendoza fue trasladado a la comisaría de Huaycán, donde se conoció que tenía antecedentes policiales por robo. "Varios han reconocido al sujeto, ya tiene dos denuncias anteriores", agregó la víctima.