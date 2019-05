Hurtan mercadería de la mujer que amputaron por equivocación sus extremidades (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Kelly Sayhua,la mujer que fue amputada por negligencia médica, sufrió esta vez el hurto de su mercadería valorizada 10 mil soles, que la ofrecería en vísperas del Día de la Madre.

La joven almacenaba su mercadería que era ropa en una cochera que alquilaba con su hermana en el distrito de Independencia. Ahora las jóvenes están endeudadas y sin justicia, pues la casera que les alquilaba el inmueble se niega a reconocerles la ropa extraviada

"Yo había sacado 5 mil soles para vender mis cosas y mi hermana, 5 mil y la dueña de la casa no nos quiere reconocer nada, todos teníamos ahí con mi hermana para venderlo (...) pero todo se lo han llevado, la verdad no tengo ahorita para pagar el banco, con mi hermana ya habíamos coordinado para salir el viernes a vender para el día de la madre", manifesto la mujer, muy afectada.

"Este 10 se vence (el préstamo) y no tenemos para pagar y de verdad lo que mas me duele es que quede mal con mi banco porque como estoy yo es difícil que me presten el dinero", añadió

Como se recuerda, en noviembre de 2014, Kelly Sayhua sufría un cuadro de apendicitis y venía siendo atendida en el hospital Marino Molina en Comas, luego al tener una complicación fue derivada al nosocomio del Callao, y tras su intervención perdió sus extremidades.