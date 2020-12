Un incendio consumió varias viviendas ubicadas en el asentamiento humano Laderas de Chillón Mz G Lote 20 en el distrito de Puente Piedra. El lamentable hecho ocurrió el último viernes por la tarde, en el marco de la Navidad, informó ‘América Noticias’.

Al lugar llegaron siete unidades de bomberos, entre ambulancias y motobombas, que lograron controlar las llamas. Sin embargo, varios quedaron damnificados y piden apoyo de las autoridades competentes.

Tatiana Prada es una de ellas, quien -según relató- le compró con sus ahorros una bicicleta a su menor hijo por Navidad. Debido al incendio, el juguete añorado por el menor fue consumido por el fuego.

Puente Piedra: incendio consumió viviendas de Laderas de Chillón durante Navidad

“Le había comprado su bicicleta a mi hijo, él lo ha dejado y (por el incendio) desesperado ha venido, pero (fue consumido) y ahora está triste mi hijo”, señaló la mujer entre lágrimas.

Asimismo, el hermano de Tatiana, Bruno Prada, relató que el incendio consumió su laptop y que ahora no tiene herramienta para seguir llevando sus clases de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Se me ha quemado la laptop y no sé cómo llevar mis clases de Física. Quizás solo con mi celular. Aparte durante la cuarentena hice un pequeño negocio con mi hermana y ahora no tengo nada”, relató.

Por otro lado, Bea Gutiérrez, otra damnificada, también solicitó apoyo para encontrar a sus mascotas, que hasta el momento no ubica. “Me faltan dos, he visto a uno corriendo, pero me faltan dos, no sé si se quedaron adentro de mi casa, no sabría decirle”, indicó.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan investigando el hecho debido a que desconocen las causas del incendio. Se presume que posiblemente haya sido un corto circuito o quizás productos pirotécnicos.

