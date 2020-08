El médico infectólogo e integrante del Comando COVID-19, Eduardo Gotuzzo, expresó su desacuerdo sobre la posible medida de la inmovilización social absoluta para los domingos. Señaló que “esta medida restrictiva no es buena si no se acompaña de otras actividades”.

“La situación es bastante seria, yo siempre he estado en contra de aumentar esta restricción yo he sido de las personas que decía que no debería haber eso, eso se vivió cuando se acompañaba de otras medidas. Entonces, cuando se cierra un día, inmediatamente los sábados o lunes se hace lo que no se hace el domingo, no hay ninguna una respuesta adecuada”, declaró en diálogo con RPP.

Asimismo, Gotuzzo señaló que es necesario reforzar la campaña de educación con información sobre las medidas que la ciudadanía debe tener en cuenta para evitar más contagios de COVID-19.

Reducir del 10 de la noche a 8, quizás reduzca algunos brotes de violencia

“Reducir del 10 de la noche a 8, quizás reduzca algunos brotes de violencia que está apareciendo, pero yo creo que hay que reforzar más lo que digo, la campaña de educación… Las medidas restrictivas en mi opinión no son muy buenas si no hay acompañamiento de otras actividades”, señaló.

“Las campañas deben ser masivas y continuas, porque si tú vieras, una parte de las notas son críticas necesarias, pero qué hacemos para educarnos, hay necesidad de hacer campañas educativas para fortalecer, la solidaridad, respeto a las normas en usar bien las mascarillas”, resaltó.

Por otro lado, refirió que los jóvenes juegan un rol muy importante en esta pandemia. Por ello, pidió que tomen consciencia y eviten las reuniones porque podrían contagiar a las personas más vulnerables.

“Se debe educar a los jóvenes porque luego van a una reunión y ellos no pueden ir luego a ver a sus padres o abuelos. En los centros de trabajo también cuando alguien baje la guardia deben de llamarle la atención… Se debe mejorar el contenido y las formas, los comunicadores sociales deben de ayudar para que los mensajes lleguen claros, no solo mensajes negativos. Se deben dar mensajes constructivos”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Cercado de Lima: fiesta en pleno toque de queda alerta a vecinos

Cercado de Lima: fiesta en pleno toque de queda alerta a vecinos