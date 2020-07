Una mujer, identificada como Lidia Barrientos Torres, ingresó al hospital Sabogal, ubicado en el Callao, por un tratamiento contra el cáncer y días después murió a causa de una neunomía provocada por el nuevo coronavirus, según informa ‘Al estilo Juliana'.

El mencionado programa indicó que el 1 de junio, la paciente fue sometida a una prueba rápida de descarte y salió negativa, por lo que ingreso al área de emergencias donde no son atendidas personas con COVID-19.

“A mi esposa no la mató el cáncer, la mató el COVID-19 por una negligencia médica que hubo en el hospital Sabogal”, denuncia Inocencio Gallegos, quien fue esposo de Barrientos Torres.

La hija de la paciente fallecida indicó que su madre los llamó para contarles que dentro del área donde estaba habían personas infectadas por coronavirus.

“Nos decía que ni siquiera les daban agua, que se moría de sed, que las enfermeras no la iban a ver”, expresó la hija de Lidia Barrientos.

La pariente denunció el hecho a Susalud, entidad que se comunicó con el hospital Sabogal y le dieron la respuesta de que el área donde estaba Barrientos no había personas infectadas con la enfermedad respiratoria.

“Susalud nos llamó para contarnos que le habían informado que en el hospital que no habían pacientes con coronavirus en el área no covid-19, lo cual no es cierto porque mi mamá nos ha llamado para comentarnos de que ya los habían sacado y fumigado todo el área”, sostuvo.

Karin Contreras, vocera de dicho centro hospitalario, negó que en el área donde estaba Barrientos Torres haya pacientes con coronavirus.

“La paciente ha tenido un grupo diferenciado, por lo que ha sido manejada adecuadamente para que ella pueda mantener el tratamiento que llevaba”, señaló.

