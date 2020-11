La pandemia ha cambiado la forma en que las personas se trasladan. Debido al teletrabajo, más gente se queda en casa y menos viaja y toma el transporte público. Sin embargo, producto de la restricción del toque de queda y que algunas vías están con menos tránsito vehicular, ha llevado a un aumento en el exceso de velocidad, que ha generado entre marzo y octubre 965 accidentes fatales a nivel nacional, según precisa la Policía Nacional. ¿Qué está ocurriendo?

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, es necesario tomar medidas para acabar con una epidemia que viene afectando al Perú de manera creciente: la inseguridad vial. Quispe Candia refiere que las estadísticas ponen en manifiesto que en el Perú no varían las causas de muerte por los accidentes de tránsito. “El exceso de velocidad es el primero y siguen la imprudencia del peatón y la ingesta del alcohol. Por la pandemia, han disminuido las cifras, pues el año pasado hubo más de 3 mil accidentes fatales. Sin embargo, necesitamos culturizarnos y perfeccionar las leyes”, explica. Con respecto a las carreteras, el experto hace un llamado a las autoridades para crear terminales terrestres. “La ausencia de estas genera que los vehículos y pasajeros no estén controlados. Por ello, las personas prefieren tomar auto colectivos o miniván para llegar a otras regiones. Y como no son reguladas, van a su propio ritmo, con exceso de velocidad de más de 100 km/h, lo que genera los accidentes”, menciona Candia.

CAMPAÑAS

Al respecto, Bernabé Bejarano, vocero de seguridad vial de la Municipalidad de Lima, concuerda con Quispe en que se deben tomar medidas urgentes para educar al peatón y conductor. Por ello, por medio del programa “Movilidad Segura” que se ofrece por el canal de YouTube de la comuna limeña, una educadora vial orienta y enseña a los más chiquitos del hogar sobre las normas y señales de tránsito. “Los niños aprenden a cómo cruzar la calle, qué es un crucero peatonal y otros videos educativos. Buscamos que desde pequeños se formen con una buena cultura en seguridad”, añade el representante de la MML.

Indica que para los conductores y peatones están más concientizados sobre las normas básicas de tránsito y sin salir de casa. La comuna recorre con una pantalla gigante diversos puntos de la capital, además a través de Google Meet expertos del Touring 3M y otros capacitan y asesoran sobre el manejo de sus vehículos, etc.

"Lima a nivel nacional necesita mejorar en seguridad vial. No solo pensar en que “no nos debemos contagiar con el virus”, sino cómo debemos cuidarnos de los accidentes vehiculares", manifiesta Bejarano.

APLICATIVOS

Jorge Romero, country manager de Cabify, menciona que el COVID-19 impulsó la movilidad por aplicativo, siendo la mayor demanda en un 30% en los distritos del Callao (Bellavista, La Punta, La Perla, Carmen de La Legua, Chorrillos, Rímac, etc.). Aconseja a las empresas a mantener el compromiso de brindar seguridad, bienestar y confianza a los pasajeros para evitar futuros accidentes.