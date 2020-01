Juan Zuleta Gómez, el joven que salvó la vida a Brigitte Flores Luna, quien iba a ser quemada viva por su pareja, identificada como Julio César Rojas Mogollón, en La Victoria contó el momento en que su presencia fue fundamental para evitar la muerte de una mujer.

“La quería prender con el encendedor y yo me metí. ‘Mucho cuidado, más allá’, le dije. Agarró la botella de cerveza, lo echó y tiró en el piso”, dijo el valiente hombre que trabaja como cuidador de autos.

Cuando Zuleta Gómez fue consultado si no tenía miedo de que el agresor pudiera estar armado dijo: “Yo digo, si la muerte no me lleva es por algo porque si quiere morir, tienes que hacerlo con fe”.

Como se recuerda, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, le regaló una bicicleta y también le ofreció un puesto de trabajo, pero el joven rechazó la propuesta porque considera que está bien como vive.

“Él nos comentó que se encontraba bien en la forma que estaba, pero no quisimos que esto se quede en el olvido y por eso le he hecho entrega de esta bicicleta que quizá lo pueda ayudar un poco para su trabajo”, indicó el burgomaestre en diálogo con Canal N.

Asimismo, Forsyth resaltó que la acción heroica de Zuleta Gómez es para destacar y que lo pueden hacer todos, sin la necesidad de ser una autoridad.

“Lo importante es que estos actos de valentía, que lo puede hacer cualquiera, nos da una lección a todos, que no tienes ser alcalde, presidente ni tener grandes puestos para hacer el cambio. Un ciudadano cómo él, bastante humilde, ha logrado salvar la vida a una persona”, manifestó.

