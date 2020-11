La viuda de Raymundo Choque Cersa, civil fallecido durante la intervención que se realizó este domingo en el Callao, se mostró indignada y exigió justicia por la muerte de su esposo a causa de un balazo.

En un enlace con ‘Cuarto Poder’, Gladys Hernández señaló que no le hicieron caso en la comisaría de Playa Rímac cuando acudió a denunciar la muerte de su esposo.

“No me han aceptado mi denuncia en la comisaría de Playa Rímac, porque dicen que el Ministerio Público ya hizo la denuncia y que me tengo que dirigir a la Dinincri de Bellavista para asentar mi denuncia, porque el mayor que estaba en Playa Rímac dice que ya no le pertenece a su jurisdicción”, manifestó la viuda de Raymundo Choque.

Viuda de civil fallecido en el Callao

Asimismo, Gladys Hernández narró cómo ocurrieron los incidentes la mañana de este domingo que acabó con una persona muerta y dos agentes policiales en estado grave.

“(El policía) Lo ha matado, lo mató sin saber por qué. Yo pensé que iba a lanzar el balazo hacia el cielo para esparcir a la gente, pero él ha sido con alevosía. Ha sido un asesinato lo que ha hecho este policía, yo pido justicia porque no puede quedar así impune la muerte de mi esposo”, contó la viuda.

“Este mismo policía que mató a mi esposo, yo me acerco al cuerpo de mi esposo, me mete un manazo y me dice ‘fuera de acá mie***, nada tienes que hacer aquí, la prioridad la tiene mi colega’. Porque estaba un energúmeno este oficial, porque es un oficial”, agregó bastante indignada la esposa de Raymundo Choque.

Finalmente, la señora Gladys Hernández se dirigió al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Justicia para pedir justicia por la muerte de su esposo ocurrida durante una fallida intervención en el Callao.

