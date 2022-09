Durante una actividad de campaña electoral, el candidato a la alcaldía de San Isidro por Avanza País, Javier Cipriani Thorne, explicó las propuestas que tiene planeado para el mencionado distrito y aseguró que mantendrá la tradición que ha llevado a San Isidro a ser el mejor distrito de Lima.

“Esta tradición no es un invento de Javier Cipriani, esta tradición es un concepto que resume valores, las visiones y sentimientos de nosotros, de esta comunidad de personas que conformamos San Isidro. Por ello, me he atrevido a plantear en esta campaña que San Isidro no cambie, una frase que para muchos ha sido provocadora, pero que busca reafirmar lo bueno y lo bello de este distrito, aquello que vale la pena ser preservado”, aseveró Javier Cipriani.

Asimismo, Cipriani Thorne expresó que dentro de sus propuestas para San Isidro está priorizar la correcta aplicación de normas, señalización y un renovado equipo de fiscalización para ordenar el tráfico que satura las calles de la ciudad. Además, implementar estacionamientos rotativos, dándole prioridad a los vecinos. Esto, para que no usen las calles como cocheras, en aras de recibir visitas o clientes con total comodidad. Por otro lado, relanzar una red de ciclovías que haga más fácil el uso de este medio.

Respecto a la seguridad ciudadana, el candidato por Avanza País mencionó que renovará la tecnología de serenazgo, modernizando el sistema de cámaras bajo un programa de inteligencia artificial.

Entre otras propuestas de interés, Cipriani Thorne expuso sobre la rebaja del 20% de arbitrios sin afectar la calidad de los servicios. Así también, mejorar la atención de los vecinos implementando los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (Centros MAC), para agilizar sus trámites a precios justos.

Cabe mencionar que en el evento asistieron distinguidas personalidades como: Carlos Neuhaus, Adriana Tudela, Alejandro Cavero, general Jordan, Gonzalo Larrain, Lourdes Alcorta, Lucas Ghersi, entre otras personas distinguidas.

