El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco decretó mandato de detención contra el exfutbolista John Galliquio por el delito de lesiones en agravio de su exesposa y madre de sus hijas, a quien le dijo “cuando salga de la cárcel yo te voy a matar”, según un audio difundido por el programa ‘Nunca más’ de ATV en setiembre del 2019.

En el documento al que obtuvo acceso figura con fecha 12 de febrero del 2020 y ordena que el exjugador de Universitario de Deportes sea internado en un establecimiento penitenciario.

Asimismo, también se aprecia que el tipo de proceso es en flagrancia y John Galliquio es acusado del presunto delito de lesiones graves por violencia familiar. La orden de la Corte Superior de Justicia de Ica está firmada por la jueza De la Cruz.

Como se recuerda, la víctima denunció el año pasado que recibió brutales golpizas y amenazas de muerte por parte del deportista.

“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate”, contó.





Video relacionado

John Galliquio amenazó de muerte a su expaareja. (ATV)