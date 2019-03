Jorge Muñoz respalda a George Forsyth por cierre de Gamarra: "Me parece coherente la medida"

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, respaldó el cierre de 72 horas del emporio de Gamarra, dispuesto por el burgomaestre de La Victoria, Geoge Forsyth, y señaló "que la medida le parece coherente".

Asimismo, Jorge Muñoz informó que la Municipalidad de Lima desplegó 30 personas para que apoyaran durante el megaoperativo realizado en horas de la madrugada en La Victoria.

"Me parece coherente [la medida] con lo que ha generado, que es una ordenanza en La Victoria donde ha dicho que no se puede tener comercio ambulatorio en Gamarra [...] Hay un apoyo no solo conceptual, sino real", precisó a un medio local.

Por otro lado, el burgomaestre indicó que no teme a las "sombras", en referencia al trabajo que viene realizando George Forsyth.

"A mí no me preocupan las sombras porque yo trabajo por los ciudadanos. Esto una etapa de cuatro años [alcaldía] y que hacer las cosas bien y hay que buscar un trabajo que tenga frutos. No hay nada de sombras. Mi visión es atípica de lo convencional. No trabajo con ese cálculo político", aseguró.