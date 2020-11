El regidor municipal José Pacheco indicó que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sabía desde agosto del 2019 que 60 cámaras de seguridad que son parte de la administración de la comuna metropolitana estaban inoperativas, incluyendo la que se ubica en la avenida Abancay, donde se produjo la muerte Inti Sotelo y Bryan Pintado durante la marcha nacional en contra del expresidente Manuel Merino de Lama.

En declaraciones a RPP, el funcionario manifestó que en agosto del año pasado presentó ante el concejo municipal un informe de control interno en el que se da cuenta de que 60 de las 193 cámaras de la comuna limeña no funcionaban y que reiteró el pedido en setiembre de este año, pero que no se solucionó el problema.

“El mes de agosto del 2019 entregué el informe de control institucional en el que se daba cuenta de que 60 de las 193 cámaras estaban inoperativas, incluso estaba incluida la cámara de la avenida Abancay. En esa sesión estuvo presente el alcalde y los demás regidores, están las grabaciones de la municipalidad”, manifestó.

“En setiembre de este año reiteré el pedido de que se atienda el informe. Hablé con el gerente de Seguridad para decirle esto, y él me dijo que Sedapal y otras empresas rompían la fibra óptica de las cámaras y que era difícil ubicar el daño. Me dijo que iban a hacer una convocatoria para que una empresa las repare. Me dijo que eso se podía hacer en 30 días; sin embargo, no se hizo”, agregó.

En esa línea, Pacheco dijo sentirse sorprendido de que Muñoz afirmara no conocer sobre el estado de las cámaras. “Actuamos en reacción y no en prevención”, lamentó.

Muñoz indicó, tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola, que se le informó que la cámara de seguridad estaba habilitada, pero que luego le indicaron que esta se encontraba en mantenimiento.

“En el momento en el que entregamos la información y siendo insuficiente, eso me deja insatisfecho. Por eso decidí separar a quienes manejaban este tipo de cámaras y hacían el mantenimiento porque eso no debe haber pasado”, señaló.

Piden que comisión sea encabezada por minorías

El regidor Pacheco pidió que la comisión municipal que se encargue de investigar por qué no estuvieron operativas las cámaras de seguridad esté presidida por representantes de las fuerzas políticas minoritarias.

“Estamos pidiendo una comisión de investigadora de encabezada por los grupos minoritarios, tenemos que ser imparciales. El mejor gesto es el de ser transparente y dar la comisión a las minorías”, aseveró.