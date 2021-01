Jaqueline Rosales Ramírez, inspectora de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, contó su testimonio sobre cómo fue embestida y atropellada por el conductor venezolano José Alberto Bermúdez Gonzales cuando él intentaba escapar de un operativo de fiscalización en la zona de Puente Nuevo (El Agustino), el pasado 9 de enero.

En un video difundido por Cuarto Poder, la mujer contó, que tras intervenirlo, le dijo al extranjero que se baje del vehículo y que lo apague, pero que este hizo caso omiso y la atropelló.

“Subió al carro, lo prende, yo me pongo de costado y le digo: ‘apaga tu carro, no avances’. Le aviso a mi compañero y en eso yo ya no recuerdo”, indicó Rosales Ramírez.

Además, dijo sentir “cólera y tristeza” al ver el estado que le ha dejado el sujeto tras embestirla con una combi, por lo que le exigió que se entregue a las autoridades, luego que el Poder Judicial le dictara 7 meses de prisión preventiva.

“Me dio cólera, me dio tristeza, me dio rabia ver el estado en que me ha dejado. Si tú dices que estás arrepentido, entrégate, mira cómo me has dejado. Tú sabes que no lo has hecho de casualidad. Tú (José Alberto Bermúdez Gonzales) sabes que lo has hecho a propósito”, expresó la inspectora de la ATU.

En el reportaje se emitió imágenes que fueron grabadas por la víctima con su celular en el momento que intervino al chofer de la combi y antes de ser atropellada. En el video se ve que el sujeto señala que, pese a encontrarse sentado en el asiento del piloto, que él era el cobrador y pide que lo dejen llamar el supuesto conductor que estaba en los servicios higiénicos.

Luego, se escucha a Rosales Ramírez decir: “oye, qué haces”, al ver que el sujeto hace una maniobra para fugar. Su celular cae al piso. Ella pensó que había quedado destruido, pero logró recuperar la memoria.