Un joven padre de familia, de 28 años de edad, desapareció en la playa Cantolao del Callao alrededor de las 5:45 de la tarde, tras haber asistido a un día de playa junto a su familia.

Según contaron los familiares a ‘ATV Noticias al estilo Juliana’, el joven ingresó a la playa junto a un familiar, pero de un momento a otro comenzó a pedir ayuda en medio del mar, a una distancia de cinco metros de la orilla.

Pese a los esfuerzos que realizaron familiares y algunos asistentes, no lograron rescatar al joven que desapareció entre las aguas.

Sus familiares también denunciaron que no había ningún salvavidas ni presencia de personal de la Municipalidad de La Punta para atender la emergencia.

“En ese momento no había ningún salvavidas, no había nadie y tratamos de pedir ayuda, pero hasta la fecha en sí no nos han ayudado en nada”, declaró un familiar visiblemente afectado.

Asimismo, familiares de la víctima piden apoyo a la Marina de Guerra para reanudar la búsqueda del cuerpo del joven, ya que dos buzos de la unidad de salvataje de la Policía ya no pueden seguir con la búsqueda debido a la poca visibilidad.

“Hay personas que se han metido, los pescadores de la zona luego nos han ayudado, pero los esfuerzos han sido inútiles”, contó una familiar del joven desaparecido.

La víctima es un joven padre de familia que trabajaba como transportista y que deja en la orfandad a un menor de ocho años.

