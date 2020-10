Una joven peruana que viajó a Estados Unidos se encuentra desaparecida desde hace unos meses. Los padres de la joven identificada como Cindy Chavarría indicaron que sospechan de su esposo como el principal responsable de su desaparición.

Cindy Chavarría viajó al extranjero en el 2018 gracias a una oportunidad que se le presentó para perfeccionar sus conocimientos de hotelería. Aunque este solo era por cuatro meses, decidió quedarse allá para cumplir el sueño americano.

En uno de sus empleos conoció a José Eduardo, un cocinero con el que terminó casándose en enero del 2020.

Joven peruana desaparece en Estados Unidos. (Video: América TV)

“La verdad ella cambió muchísimo cuando se casó con él. Sí eran muy constantes sus discusiones con Eduardo. Ella me llamaba y me decía ‘Lalo’ llegó borracho, tomó mucho, está grosera y me trató mal. Incluso, una vez me dijo que él no la quería dejar ir a trabajar”, dijo una de sus amigas en comunicación con ‘Domingo al día’.

El padre de Cindy, Marcial Chavarría, contó que la última vez que conversó con su hija fue el pasado siete de julio y que sospechó que los mensajes que le enviaba después de esa fecha eran manipulados.

Debido a las actitudes que mostró el esposo ante la desaparición de su pareja, es que los padres de Cindy sospechan de él y piden que se le investigue para demostrar que habría acabado con la vida de su hermana.

Cabe mencionar que hace unos días un cuerpo fue hallado en un terreno de Wisconsin y se esperan los exámenes para comprobar que se trata de Cindy Chavarría. De ser así, se trataría de un presunto feminicidio, por lo que la familia de Cindy exige justicia y pide apoyo para repatriar el cuerpo de la joven peruana.

VIDEO RECOMENDADO

Imitador de ‘Yo Soy’ es acusado de abuso sexual por dos jóvenes

Imitador de 'Yo Soy' es acusado de abuso sexual. (Video: América TV)