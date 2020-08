Luego que la Municipalidad de Magdalena del Mar difundió el video en el se ve a una persona que insulta y discrimina a los serenos del mencionado distrito luego que ellos le pidieran hacer uso su mascarilla, la cual es de uso obligatorio para evitar un posible contagio por COVID-19; el joven aseguró estar arrepentido.

Como se sabe, Arón Cotrina Gómez paseaba a su mascota en el malecón Miguel Grau de ese distrito, sin hacer uso de la mascarilla. Ante ello, los serenos le pidieron que regrese a su casa, pero se negó rotundamente.

“No es obligatorio, yo sé los intereses. Que me pongan la multa, no me importa, ¡Mi viejo lo paga!. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”, había referido Cotrina Gómez a los serenos, a los que incluso incluso y lanzó calificativos racistas contra los agentes de Serenazgo.

“No me molesten, son unos serranos igualados”, así gritó Arón a uno de los serenos que le pedían que se coloque la mascarilla.

“No debían sentirse ofendidos”

Al respecto y luego de ser criticado en las redes sociales, el joven declaró en RPP que el personal de Seguridad Ciudadana no debió sentirse ofendido, ya que no tenía la intención de insultarlos.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto y no creo que deben ofenderse porque todos somos cholos. Yo soy serrano y todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpos somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, señaló.

No obstante, el joven asegura que el video difundido por los serenos de Magdalena no muestra todo lo que ocurrió en el lugar, pues tenía permiso de la Policía para pasear a su perro sin utilizar la mascarilla y que fueron ellos los que iniciaron dicha situación.

“El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Entiendo que no estaba con la mascarilla y que debía ponérmela, pero puedo convulsionar. Me arrepiento de haberle dicho eso y que haya justo salido eso en la parte del video, porque no fueron así las acciones, creo que el serenazgo se enojó y fueron muy agresivos conmigo. Vino la policía me tiraron al piso y todos en el parque vieron”, refirió al indicar que él también sufrió un “cyber acoso” a raíz del hecho.

“Ahorita que me pongo a pensar como que se pasaron un poquito la gente para hacer eso y yo también me pasé por insultar, pero ya pasó normal”, agregó.

“La Municipalidad de Magdalena del Mar rechaza los insultos y los términos racistas proferidos por esta persona y respalda el accionar de los serenos, quienes a diario deben arriesgar sus vidas en esta pandemia para mantener el control y la seguridad de las calles, que conlleve a evitar los contagios”, indicó por su parte la comuna edil.

TE PUEDE INTERESAR:

Intervienen a profesores y padres sin mascarilla y tomando cerveza en fiesta en colegio inicial (VIDEO)

Intervienen local que funcionaba durante horario de inmovilización social en el Cercado de Lima (FOTOS)

Científicos descubren cómo paliar la reproducción del COVID-19 en los pulmones

¿Cuáles son los signos de una piel seca y cómo cuidarla en invierno?

Coronavirus puede ser trasmitido mediante el humo de tabaco, según especialistas

Implementos básicos que necesitas para armar tu kit de limpieza en el hogar en tiempos de coronavirus

VIDEO RECOMENDADO:

Wuhan retorna a la normalidad y sus habitantes dejan de usar mascarillas

Wuhan retorna a la normalidad y sus habitantes dejan de usar mascarillas