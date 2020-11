El trabajador de la empresa de servicio de delivery Rappi, Junior Ramírez, de 23 años, pidió a las autoridades competentes que identifiquen al sujeto que lo insultó y humilló cuando le entregaba un pedido en su vivienda de Miraflores.

“Aún no he podido identificarlo, aparecen varios usuarios, pero no tengo un número específico, pero sí sé dónde vive. Cuando el señor baja, le muestro el producto, reacciona de mala manera y en defensa propia saco mi celular”, declaró Junior Ramírez en diálogo con Latina.

En el video publicado en redes sociales, se escucha al sujeto lanzando comentarios xenófobos contra Ramírez debido a que, supuestamente, el producto no había llegado en buenas condiciones. Ante esto, el joven venezolano indicó que la entrega estaba intacta.

“No entiendo por qué una persona puede reaccionar así, salió humedad de la bolsa biodegradable, pero el producto estaba intacto, completo… Más que todo, no me parece que haya sido una manera correcta de actuar del señor”, agregó.

Ante lo sucedido, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, a través de Twiteer, informó que se contactó con su compatriota y que este miércoles le brindarán la orientación necesaria para interponer la denuncia contra el sujeto que lo agredió de manera verbal.

Ya me comuniqué con el, en este momento está regresando a su casa a descansar, mañana lo orientaremos para que formule la denuncia. https://t.co/DrA6HEkTEe — Carlos Scull (@carlosscull) November 18, 2020

En tanto, el legislador Daniel Olivares pidió que el Ministerio Público investigue el caso, ya que consideró que “en nuestro país ya no hay espacio para estas miserias”.

Joven repartidor pide que se identifique a sujeto que lo insultó y humilló tras entrega de pedido (VIDEO: Latina)