​Joven universitaria es acosada por un sujeto que ya la atacó dos veces (VIDEO)

"No lo conozco de ningún lado", dice una joven universitaria, cuyo nombre no revelaremos para preservar su identidad, que denuncia que un sujeto la acosa constantemente y que esa es la razón por la que vive encerrada en su casa de San Martín de Porres.

En una entrevista concedida a Latina, la muchacha contó que el pervertido la persigue cada vez que ella asiste a la universidad donde estudia y también anda rondando por su vivienda.

"Prácticamente todos los días paro encerrada en mi casa con temor a encontrármelo, a verlo, no puedo ni salir a comprar o a la universidad", se lamentó esta nueva víctima de acoso.

Según contó la joven, el acosador ya la atacó dos veces. La primera ocasión ocurrió en mayo y la segunda en la quincena de este mes.

"Me rompió el polo y se puso encima mío y me dijo que lo que hacía era para que no me olvide de él porque él no se iba a olvidar de mí. Me hizo tocamientos indebidos (en la misma vía pública)", recordó.

La estudiante, que vive aterrada escondida en su propia casa, ya brindó las características faciales del presunto agresor: tez oscura, cabello ondulado y tiene un piercing en una ceja. Los vecinos aseguran que el pervertido no es de la zona. La Policía viene investigando el caso.