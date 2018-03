Keiko Fujimori tras incautación y acusaciones de Barata: "Confío en Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, remarcó este martes que su partido político no recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht y ratificó la confianza depositada en Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes negaron sus vínculos con la transanacional.

"En el supuesto negado que la declaración del señor Jorge Barata fuera verdad, yo, por lo menos, hubiera tenido la cordialidad o hubiese agradecido un aporte de una empresa que en el 2011 no estaba siendo cuestionada, pero yo me ratifico: confío en Jaime Yoshiyama, y en el señor (Augusto) Bedoya. Ellos han negado esta declaración. Tengo la tranquilidad, como señalan todas las cuentas de nuestro partido, que han sido fiscalizadas por la ONPE, de que dinero no ha existido", declaró Keiko Fujimori al periodista Beto Ortiz, conductor del programa 'Beto A Saber' de ATV.

Posteriormente, Keiko Fujimori se refirió a la Confederación Nacional de Institucionales Empresariales Privadas, conocida como la Confiep, entidad que negó las imputaciones que se le vincula con la entrega de dinero a la lideresa de Fuerza Popular, por la campaña presidencial de 2011.

Cabe recordar que, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía, Jorge Barata, expresentante de la empresa Odebrecht en Perú, señaló que entregó dinero por intermedio de un representante de la Confiep para la campaña de Keiko Fujimori.

"Y con referencia a la Confiep, lo que han señalado sus directivos es que hubo una campaña en defensa del modelo económico y la empresa privada y quien fue a la Confiep a participar y transmitir su plan de gobierno fue el señor Ollanta Humala, yo no, jamás he conversado con ellos de esta campaña, con el señor (Ricardo) Briceño, lo conozco de algún evento social, jamás hemos hablado de esta posible campaña", puntualizó Keiko Fujimori.

