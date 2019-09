Kike Suero: "Yo soy como el 'ave fénix' y esto me ha servido para reflexionar"

Síguenos en Facebook

Luego de haber sido detenido en estado de ebriedad, y acusado de agredir a su esposa Geraldine Quezada en un hotel de Ica, el conocido actor cómico Kike Suero confirmó que la relación sentimental con la madre de sus tres hijas se acabó.

Aseguró que el vínculo con su exesposa está bien por sus hijas. Sin embargo dijo que no hablaría más sobre ella. "Si tiene la oportunidad de rehacer su vida, bien por ella. Yo soy como el 'ave fénix'. Esto me ha servido para reflexionar y salir adelante. Cometí muchos errores, pero ya no más", explicó a diario Trome.

"América es un canal serio y este percance que sucedió conmigo afecta su imagen. Por supuesto que me someto a las medidas disciplinarias que han tomado", añadió.

Confesó que hasta el momento, no sabe si se incorporaría al elenco de "El Reventonazo de la Chola".