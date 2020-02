El Indecopi abrió una investigación para esclarecer la denuncia de presuntos actos de discriminación en el restaurante La Panka de la Costa Verde contra un cliente, el último sábado.

A través de un comunicado, el Indecopi refirió que analizan la denuncia del ciudadano José Carrión Cabrera contra el gerente de ese restaurante, Jorge Mendoza.

También, adelantó que si se confirma que hubo discriminación a las personas en sus relaciones de consumo, entonces, la empresa infractora recibirá una multa de hasta 450 UIT, equivalente a un millón 935 mil soles.

El último sábado, Carrión Cabrera señaló que cuando llegó con su madre en sillas de ruedas a ese local encontró una camioneta parqueada en la zona rígida.

Ante esa situación, tuvo que cargar las sillas de ruedas para entrar al local. Posteriormente, el personal del estacionamiento le comentó que el dueño del vehículo estacionado en la zona rígida era el gerente.

“Este sujeto malcriado responde que ‘Si no me gusta que me retire’, lo cual indignó a toda mi familia, a mi anciana madre que presenció y escuchó todo. Le reclamo su actitud y ufanándose de ser el dueño, me vuelve a decir que, si no me gusta, que me retirara, y le dio instrucciones verbales y gestos (a los empleados) para que no nos dejen ingresar”, denunció en su cuenta de Facebook.