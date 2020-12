A pocas horas de celebrarse la Navidad, en plena pandemia del COVID-19 miles de personas siguen haciendo sus compras de última hora en los locales del emporio comercial de Gamarra, ubicado en La Victoria, informó Canal N.

De acuerdo con el citado medio, se apreció gran afluencia de público; sin embargo, con el transcurso de las horas esto disminuyó y las personas pudieron continuar con sus compras con tranquilidad.

En las Imágenes se observa que algunos asistentes respetan la distancia física, pero otros no. Solo pocos hacen un buen uso de la mascarilla. “Todavía sigo haciendo algunas compras, ya todo listo, ya terminé de hacer las compras para mi sobrino”, declaró una de las personas a Canal N.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que si las personas desean asistir a los centros comerciales, lo adecuado es que, antes de comprar, elaboren una lista de los productos que necesitan, elegir un lugar cerca de su vivienda, llevar bolsas propias y no salir en horas punta.

También es esencial usar la mascarilla, protector facial y llevar alcohol. Asimismo, en los lugares de compras será necesario respetar la distancia física (al menos metro y medio), no asistir con menores de edad o con adultos mayores, no tocar productos que no se van a comprar y priorizar el pago con tarjetas.

Una vez en casa, desinfectar los zapatos usados, lavarse las manos durante al menos 20 segundos y desinfectar los productos comprados.

El sector de Salud también especificó que el aforo máximo permitido en los centros y en los conglomerados comerciales será de 40% en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima Provincias, Lima Metropolitana, el Callao y la provincia del Santa (Áncash).