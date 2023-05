La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro delincuentes por robarse la estructura de un panel publicitario ubicado en el cruce de la avenida Parinacochas y el jirón Humbolt, en el distrito de La Victoria. El hecho se produjo la madrugada del último domingo, en el Día de la Madre.

De acuerdo a América Noticias, Mario Girón, propietario del panel valorizado en S/30 mil, sorprendió a los sujetos cuando transportaban la estructura en un camión grúa.

“Yo me veo con la sorpresa que están desarmando el panel y me acerco. Me dicen que venían de parte de una municipalidad, cosa que no es cierto. Y me dicen te lo devuelvo, por tanto (dinero). Me pidieron S/10 mi”, señaló.

El agraviado no les dio ni un sol y pidió el apoyo de los policías del Escuadrón de Emergencia, quienes lograron recuperar el botín.

“Nosotros nos dedicamos al rubro de publicidad ya más de cuatro años. Anteriormente amigos empresarios han sufrido estos robos”, dijo el agraviado.

Los intervenidos fueron identificados como Juan Cascini Huamaní, su hijo Luis Cascini Castillo, Gianfranco Gómez Pérez y el venezolano Wilmer José de la Cruz Rivas.

“Esta grúa pertenece al intervenido Juan Cascini Huamaní. Es de su propiedad, el rubro de su empresa se encarga a la instalación de este tipo de servicios”, señaló el coronel PNP Manuel Vidarte, jefe del Escuadrón de Emergencia. “Quizás ellos aprovechan días de fiesta, festividades donde son feriados y donde pensarían que la Policía no está atenta a lo que pueda ocurrir”, añadió.

Los sujetos fueron denunciados por el delito contra el patrimonio y todos sus equipos de soldadura quedaron incautados.