Un delincuente fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras chocar contra una puerta de metal. El sujeto le había robado la cartera a una madre de familia en el cruce de la avenida Aviación con Sebastián Barranca, en La Victoria.

“El grupo Terna lo reduce y este sujeto en primer instante niega su participación, pero ante todas las evidencias acepta su participación en este hecho delictivo”, indicó el coronel PNP Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde, a América Noticias.

El sujeto fue identificado como Marcelo Atencio Talavera, de 19 años, alias ‘Zombie’, quien reveló que no suele robar mucho por esa zona. “No, no, no, no, acá (robo) de vez en cuando, pero a veces más robo por mi barrio”.

“Pone como excusa que delinque por que su familia lo había botado de su domicilio, del trabajo lo habían despedido, entonces escogió delinquir. Son excusas irreverentes de estos sujetos que delinquen día a día”, señaló Palomino.

No es la primera vez que alias ‘Zombie’ es capturado por la Policía pues registra antecedentes penales por robo. “Todas esas intervenciones que ha tenido ha puesto miles de excusas. Ahora nuevamente que es capturado pone una excusa”, dijo el jefe del Escuadrón Verde.

El detenido fue trasladado a la Depincri de La Victoria, hasta donde también llegó su víctima y lo denunció por el robo de su cartera.