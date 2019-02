La Victoria: Roban postes de luz de calles en Gamarra

Síguenos en Facebook

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando un sujeto tumbó un poste de luz en una calle del emporio comercial Gamarra en La Victoria.

En el video emitido por Latina Noticias, se observa cuando el hombre empuja y jala el pesado poste hasta lograr que caiga al piso.

Minutos después, logra su cometido y lo arrastra a su triciclo para llevárselo.

De acuerdo con el mencionado noticiero el poste sería vendido a los chatarreros para su posterior comercialización en el mercado negro.

Tanto los comerciantes como el público de Gamarra están indignados con la situación.

"Eso no es justo. Acá no hay respeto no hay nada, personas que han llegado al colmo al delinquir", comentó una clienta.

Hasta el momento se han llevado tres postes de luz solo en la cuadra 9 de la calle Agustín Gamarra.