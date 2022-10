Tres ladrones ingresaron a una casa, ubicada en la Mz. “C” de la Asociación Encalada en el distrito de Santa Anita, para robar diferentes artículos, aprovechando que la familias se encontraba de viaje. Entre los objetos hurtados figuran electrodomésticos, dinero y hasta los regalos que fueron recibidos por la hija de la dueña de la casa, quien celebró su quinceañero hace unos días atrás.

Una cámara de seguridad registró el momento en que los tres malhechores llegaron a bordo de un auto que estacionaron al frente de la casa, luego ingresaron al inmueble y fueron trasladando todos los objetos de valor robados al vehículo para luego darse a la fuga. Ningún vecino se percató de la presencia de los sujetos por 45 minutos en el lugar.

“Se llevaron tres televisores, la computadora de mi hija, también otra computadora, dos celulares y varios equipos. Se han llevado cinco mil soles en efectivo. Se ha llevado todo lo de valor”, señaló Rosa Bustamante, la madre de familia.

La madre de la adolescente de 15 años contó que los delincuentes solo le dejaron al vestido que usó en su quinceañero su hija. “ Se lo llevaron todo. El vestido es lo único que le queda de recuerdo a mi pequeña. Le hice su quinceañero con mucho esfuerzo. Sus zapatos, los que usó para el cambio y con el que bailó se los llevaron también ”, dijo para América Noticias.

“Mi hija ve su vestido y se pone a llorar. Lo tengo guardado en una bolsa para que no lo vea y no se ponga a llorar. Ella dice: ‘mis quince años fue una saladera’ porque me dice ‘fue bonito cumplir quince años, pero a la vez no porque ya no tengo nada’”, agregó la madre de la adolescente de 15 años.

