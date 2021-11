“Las Ladies de Huaycán”, así se hace llamar una organización conformada por falsas cosmiatras que inyectaban aceite de avión a mujeres que acudían para obtener una figura perfecta. Recordemos que esta sustancia está prohibida para el consumo humano.

Cabe mencionar que estas mujeres fueron detenidas hace unas semanas dentro de su consultorio en la cuadra tres de la avenida Arequipa, en Lince, donde ofrecían servicios de cirugía estética de forma clandestina. Ellas han estado presas de manera preventiva pero al final no hubo sentencia y fueron puestas en libertad.

“El departamento de investigación de Breña, ha logrado la intervención de un consultorio clandestino donde se realizaban practicas ilegales como liposucciones”, explicó el comandante encargado de esta investigación en ese entonces.

En el programa de Juliana se expuso el caso de una joven que se sometió a un levantamiento de glúteos hace 4 meses con estas falsas cosmiatras. Ahora, la mujer denuncia que tiene las piernas inflamada y que apenas puede caminar.

“Ella nunca me dijo que era aceite de avión, sino yo no me hubiera hecho. Yo me siento mil veces arrepentida, y solamente oro en las noches, mi mi vida y por mi hijo”, contó la agraviada.

Según infirmó el noticiero de ATV, por un tratamiento de levantamiento de glúteos estas falsas cosmiatras cobraban 250 soles.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE