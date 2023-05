Una estudiante de psicología fue liberada en un descampado de Villa El Salvador tras permanecer cuatro días secuestrada. Los delincuentes exigían el pago S/50 mil por su rescate.

De acuerdo a América Noticias, la agraviada se dirigía a su vivienda tras salir de la universidad cuando un sujeto la amenazó en el paradero Tottus, en Puente Piedra, y la llevó a un auto. El hecho se produjo en horas de la noche del lunes 22 de mayo.

Tras llevársela, los criminales se comunicaron con su familia y les pidieron el pago de S/50 mil para liberarla. Desesperados, acudieron a la Policía a denunciar el hecho.

Liberan a estudiante secuestrada por la que exigían S/50 mil

De inmediato, las autoridades iniciaron distintos trabajos de inteligencia que dieron como resultado la ubicación del plagiario y sus cómplices, determinando que este secuestro era dirigido desde el penal de Piura.

“Hemos trabajado de manera coordinada con el personal de inteligencia del INPE. Hemos hablado personalmente con el director del INPE, nos ha dado todas las facilidades, hemos ejercido presión durante las negociaciones y hemos logrado que liberen a la señorita sana y salva y sin haber pagado ni un solo centavo”, precisó el general PNP Luis Flores, director de la Dirincri.

Según el citado medio, la Policía tuvo que allanar la celda del delincuente para cercar a su banda y así lograr la liberación de la víctima.

“En el penal hemos encontrado teléfonos, manuscritos fehacientes que prueban la vinculación de este delincuente internado en un penal con el secuestro”, indicó Flores.

Recibían amenazas

Se supo que días antes del secuestro, los delincuentes habían estado enviando mensajes extorsivos a la familia de la víctima.

“Ya días antes habíamos recibido extorsiones, no hicimos caso, en su momento no denunciamos. Pedían que colaboremos con ellos”, indicó el hermano de la víctima.

Entre lágrimas y con un fuerte abrazo, la agraviada se reencontró con su familia. “Yo lo único que pensé es que no me quiero morir, no de esa manera. Yo he sido demasiado fuerte para no llorar delante de ellos”, dijo tras ser liberada.