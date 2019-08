Lima 2019: ¿Cuánto costaron las ceremonias de inauguración y clausura? (FOTO)

Síguenos en Facebook

Perú emocionó al continente y a todo el mundo. Tanto la inauguración como la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 maravilló a los espectadores en el estadio nacional y a los cientos de televidentes que seguían las ceremonias desde diferentes partes del globo.

Sin lugar a dudas, fueron espectáculos emocionantes, que contaron con interpretaciones, elementos gráficos y coreografías sobre la identidad del Perú. Y, como era de esperarse, las ceremonias no fueron baratas.

El diario Gestión pudo acceder al contrato firmado entre el Comité Organizador de Lima 2019 y Balich WorldWide Shows, una empresa italiana con experiencia en ceremonias de certámenes deportivos internacionales. El acuerdo se estableció para cuatro eventos: Inauguración y Clausura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El saldo fue exorbitante, pero necesario: US$ 28.7 millones incluido IGV.

División del costo, sin incluir IGV

Los costos de producción - como las luces, escenarios, actores y vestuarios - ascendieron a US$ 21-7 millones, mientras que los honorarios de la Empresa Balich Worldwide Shows alcanzó los US$ 2.5 millones. Este último pago no ha sido desembolsado en su totalidad, y sería saldado en Setiembre. Aquí los pagos específicos que el mencionado diario pudo obtener.