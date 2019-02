¿Llamar o no llamar a tu ex? Sepa cómo evitar la tristeza en San Valentín

A pocos días del 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de San Valentín, muchas personas pueden llegar a sentir una profunda tristeza y hasta desilusión, debido a que suele acentuarse la creencia de que "la felicidad depende de no estar solo".

Además, influyen otros factores tanto personales como socioculturales. Un ejemplo de ello, es la idea que se debe encontrar a la "pareja perfecta", las tradiciones propias de la celebración de San Valetín y el estímulo comercial que las envuelve.

"El consumismo y la presión social que se tiene de los amigos y del entorno en general. Estos dos factores van a influir en las personas sobre la idea errónea de que este 14 de febrero se debe realizar actividades exclusivas y vinculadas al amor de pareja", indicó Guissela Mendoza, catedrática de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo (UCV).

Al respecto, la especialista brindó una serie de recomendaciones para ayudar a combatir la tristeza en la mencionada fecha:

- Tomar conciencia de que el amor empieza por uno mismo. Es decir, hemos nacido completos, no necesitamos nuestra “media naranja”, no debemos esperar estar con alguien para sentirnos felices. Mucho menos en un solo día del año.

- Si por allí alguien tiene un sentimiento de tristeza deberían buscar rodearse de sus familiares o amigos cercanos para evitar continuar con ese sentimiento.

- Otro aspecto importante es valorar el hecho de estar solos. Es importante tener en cuenta que la soltería es importante y vital en nuestras vidas. Nos va ayudar para descubrirnos, para implementar nuevas metas y recordar aquello que dejamos pendiente. No hay nadie imprescindible.

- Realizar actividades que vinculen a amigos o familiares. Se puede organizar karaokes en casa, practicar algún deporte o realicen alguna actividad que han postergado a lo largo del tiempo.

- Si ese sentimiento de tristeza es permanente lo ideal es que busquen apoyo y orientación psicológica para poder aprender a manejar esas emociones negativas.

¿LLAMAR O NO LLAMAR A TU EX?

“Se debe tener en cuenta que una pequeña dosis de tristeza no es mala en sí misma, dado que puede hacerte recordar momentos bonitos. El asunto es cuando fue una relación tóxica ahí se debe actuar diferente”, dijo la experta.

"El hecho de buscar a tu ex pareja puede denotar un rasgo de personalidad dependiente. Lo maravilloso es celebrar el amor que en algún momento hubo pero de la mejor manera sin que eso te afecte. Un agradecimiento nunca está de más. Sin embargo, lo ideal es no llamar porque lo que ya pasó no debería afectar tu vida personal. No es saludable vivir en el pasado”, precisó.

Con información de la UCV