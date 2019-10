Lloró, gritó y llamó a su mamá: Mujer es detenida por vender droga en su casa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Drama total. Una presunta vendedora de drogas, identificada como Carmen Izarnótegui Paulet, rompió en llanto al ser capturada por agentes del Escuadrón Verde Lima de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando estaba en plena reunión familiar, en la cuadra 9 del jirón Renovación, distrito de La Victoria.

Cuando los agentes intervinieron el domicilio, la acusada por el presunto delito contra la salud pública gritó, lloró y llamó a su madre, quien se mostró sorprendida por lo que estaba ocurriendo y pidió que ella sea llevada a la dependencia policial en lugar de su hija.

"Esas cosas no son mías. Bien abusivos son, mamá", dijo la presunta vendedora de drogas a la mujer que le dio la vida. "Qué pasa, no, por qué. Entonces que me lleven a mí", respondió la madre mientras abrazaba a Izarnótegui Paulet.

Antes de ejecutar el operativo, la Policía había realizado un trabajo de seguimiento tras recibir la información de un ciudadano y observaron que Carmen Izarnótegui estaba vendiendo droga junto a su familiar.

"A raíz de la información que nos proporcionó la ciudadanía establecimos acciones de seguimiento y vigilancia en casa de esta mujer. Con el pasar de los días (la) logramos ver junto a una de sus sobrinas en plena venta de drogas. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la Fiscalía", expresó el coronel Dino Escudero, jefe del Escuadrón Verde Lima.

Pese al encuentro de 'ketes' de pasta básica de cocaína, la detenida negó que sea de su propiedad. Por lo que los efectivos le mostraron videos del seguimiento.

"No duden en brindarnos cualquier información que permita sacar de las calles a aquellas personas que se encuentran a margen de la ley", agregó Dino Escudero.