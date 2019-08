Los escolares agresores de profesora solo recibieron tratamiento psicológico

Síguenos en Facebook

Después de cometer un acto de bullying contra su profesora en el aula de clase, los alumnos implicados en este hecho solo recibieron como sanción acudir al psicólogo del colegio y pedir disculpas a la maestra agredida.

Así lo informó Pércida Gómez, directora de la I.E. Dora Mayer, en Bellavista, Callao, quien aseguró que no se puede suspender o expulsar a los estudiantes, según disposición del Ministerio de Educación (Minedu). “Al enterarnos del caso, reunimos a los estudiantes con el tutor policial y les hicimos ver la gravedad de los hechos. Luego recibieron apoyo psicológico y terapia, porque entendemos que fue un acto de impulsividad”, dijo la directora.

Gómez explicó que este es un caso aislado y no se han reportado hechos similares hasta la fecha, lo que fue confirmado por las madres de familia que permanecieron en los exteriores de la institución educativa chalaca.

Sanción

El exministro de Educación Idel Vexler comentó al diario Correo que los alumnos que cometieron la falta deberían recibir una sanción, pero que esta debe ser proporcional y recuperadora. “En mi experiencia como docente, debo decir que los alumnos deben ser sancionados. Por ejemplo, retirarlos del aula por dos días y trasladarlos a la biblioteca para que reflexionen sobre el hecho”, dijo. Añadió que los estudiantes podrían emprender una campaña contra la violencia.

Por su parte, Killa Miranda, jefa de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), indicó que la expulsión o separación de la escuela por conducta inapropiada no es una solución al problema.

Temor

En tanto, Magaly Murrieta, madre de la alumna que grabó el suceso ocurrido el pasado 31 de mayo, informó que su hija siente temor de que sus compañeros cometan bullying con ella por la difusión del video. “Mi hija no ha querido venir al colegio por temor. Cuando entregó el video, la dirección firmó un documento donde se comprometía a no hacerlo público, pero eso no ha sucedido”, aseveró.