La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Carlos Jesús Castillo Alcántara (54), acusado de ultrajar a una menor de 13 años, en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo a 24 Horas, la menor y su madre alquilaban una habitación en el inmueble del sujeto, en la zona conocida como La Huaca.

“Me siento impotente de no hacer justicia, que no me pueden apoyar, ni la Policía, ni nadie. Qué quieren que uno recurra, a mis manos, a poder hacer otras cosas para que hagan justicia, para que crean lo que el señor le ha hecho a mi hija”, indicó el padre de la menor.

Cae sujeto acusado de abusar de menor de edad en Los Olivos

“Nadie le toma interés, lo quieren tapar, prácticamente lo quieren dejar libre. Esta no es la primera vez, ya son dos veces y el señor es dueño de casa, hay varios inquilinos ahí, hay niños. Yo no quiero que esto le pase a más niños, yo quiero justicia para mi hija. Yo no quiero dinero, quiero justicia”, aseveró.

Según el citado medio, Carlos Jesús Castillo abusó en dos oportunidades de la menor. Los padres llegaron el último lunes a la comisaría para asentar la denuncia correspondiente, pero les dijeron que al no haber flagrancia delictiva el hombre no podía quedar detenido.

Por lo que vecinos y padres de la menor le tendieron una trampa al sujeto, lo golpearon y luego llevaron a la comisaría Laura Caller, donde permanece detenido.