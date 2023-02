Tras una intensa persecución, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatieron a un delincuente, capturaron a otro e hirieron a un tercero. Además, recuperaron la camioneta que los sujetos robaron a unos hermanos en Los Olivos.

De acuerdo a América Noticias, alrededor de la 1 a.m. los delincuentes interceptaron a unos hermanos que iban acompañados de un menor de edad. Las víctimas llegaban a su casa tras manejar varias horas desde Huánuco. Ellos fueron interceptados por tres hampones, que los encañonaron y obligaron a bajar de la camioneta Hilux.

El vehículo terminó chocando contra un poste. El hecho ocurrió en los Olivos. Foto: César Grados/GEC

“Llegamos a mi casa y justo mi hermano y mi sobrino empiezan a bajar. No me percaté de las personas que estaban viniendo. Llegaron en un acto y con la pistola nos encañonan. Entra una persona y a mi me bota, y mis hermanos en el suelo queriendo robarles su celular. Yo escapo del lugar y veo que de lejos se llevan la camioneta”, contó uno de los agraviados.

Según el matinal, los hermanos optaron por coger un taxi y perseguir a los hampones que huían a bordo de su camioneta. Fue en la Av. Marañón que encontraron un patrullero y les avisaron que habían sido víctimas de un robo.

“Yo al primer taxi que veo pasar le digo que me han robado la camioneta y empezamos a seguirlo. En Marañón bajaba un policía y comenzamos a gritar que nos habían robado”, indicó el agraviado.

Es ahí que empieza la persecución por casi 10 minutos hasta llegar al Jr. Ucayali, en Los Olivos. Ahí comienza la balacera entre delincuentes y policías.

En el intercambio de disparos, fallece Arnau Quiroz David (35). Se logra la captura de Quispe Lazo Freddy Saul (37) y el tercer delincuente, Cancino Ramírez Mario, logra huir malherido, pero debido a que recibió una bala en el ojo opta por huir a un hospital en Puente Piedra, donde es detenido.

Según el citado medio, ellos integrarían la banda denominada “Los malditos de 4x4″. “Registran antecedentes por delitos contra el patrimonio, hurto y robo agravado”, precisó el coronel Jorge Barrera, jefe de la Divpol Norte 1.