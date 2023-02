Una madre de familia sufrió el robo de S/10 mil por parte de delincuentes que se hicieron pasar como agentes terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ingresar a su vivienda, ubicada en lo más alto de un cerro en Los Olivos.

De acuerdo a ATV Noticias, un sujeto apodado como “Mamanchura” sería el que lideró el supuesto operativo para ingresar a la vivienda cuando solo se encontraba la pequeña nieta de la agraviada.

Al ver la presencia de desconocidos, el yerno de la agraviada acudió a la casa, pero no lo dejaron ingresar. “A nosotros nos han dicho que son policías, pero lamentablemente no lo son. Nos han retenido en la puerta y nunca se identificaron como policías”, indicó.

En tanto, la agraviada, quien se dedica a la venta de jugo de naranja, dijo que el dinero robado es producto de sus ahorros y la plata que sus hijas le mandan para ayudarla.

“Yo me ido detrás de ellos. Luego he regresado y todo adentro está desordenado. He visto que mi maleta estaba abierta y vi que se llevaron mi plata”, señaló.

El yerno de la agraviada acudió hasta la Dirincri de la Av. España para obtener información del supuesto operativo, pero le dijeron que no conocían a los sujetos que ingresaron a la vivienda.

“Hemos ido a la Av. España y nos dicen que estas personas no eran ternas, que ellos deben llevar chaleco”, aseveró.









