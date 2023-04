Un escolar de quinto de secundaria se encuentra grave tras ser acuchillado por su propio compañero de carpeta a la salida de su colegio en Los Olivos. El menor se encuentra internado en el hospital Luis Negreiros.

“El chico que ha apuñalado a mi hijo estudia en su mismo salón. Este chico ha entrado recién, hace una semana atrás. Mi hijo tiene sus amigos, han estado conversando todos ellos, de casualidad han empujado la carpeta de él y este chico se ha levantado agresivamente y le dijo: ‘qué tienes, qué te pasa’. Y mi hijo: ‘ya fue, cálmate’, pero el otro lo amenazó: ‘ya vas a ver a la salida’”, contó la madre del menor agraviado a Latina.

“Mi hijo pensó que ahí quedaba todo, él ha salido con su otro compañero, han caminado como una cuadra y este chico lo ha interceptado junto a otro chico y lo ha apuñalado”, añadió.

Según el citado medio, el agresor habría llamado a un amigo para que le lleve el cuchillo y así apuñalar a su compañero, quien ya fue sometido a una operación de emergencia.

“Mi hijo recién acaba de salir de la operación. Me dicen que tengo que esperar tres horas por lo menos para que este estable y ver cómo reacciona. Le han afectado el hígado y parte del páncreas. Le han operado y espero que salga todo bien”, mencionó la madre del escolar.

Está no habido

Tras el ataque, la mamá del agraviado acudió a la comisaría Sol de Oro a denunciar el hecho. Luego, junto a la Policía, se dirigió a la casa del menor que apuñaló a su hijo.

“La madre me dice que el chico no llegaba del colegio, pero ya tenía conocimiento que su hijo había apuñalado. El director le dijo. Y ella estaba descansando tranquilamente, dijo que no lo iba a esconder, pero no le creo, porque estaba tranquila”, señaló.

Además, comentó que no es la primera vez que la Policía acude a la casa del menor, pues el año pasado intentó robarle el celular a un transeúnte junto a un cómplice. En aquella ocasión la víctima desistió de presentar una denuncia.