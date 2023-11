Un grave accidente de tránsito se produjo esta mañana en el distrito de Los Olivos, en la Panamericana Norte, cuando dos autobuses de transporte público colisionaron violentamente. El terrible choque dejó como saldo al menos 30 personas heridas, dos de las cuales se encuentran en estado crítico y han sido trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Jesús del Norte.

Las víctimas críticas han sido identificadas como Felipe Garrido, quien requiere una cirugía de urgencia en la cabeza, y Eder Meléndez Pereyra, un padre de familia que se encuentra en estado de trauma shock. La salud de estos dos pacientes es motivo de preocupación para sus familiares, quienes también se enfrentan a la incertidumbre de los costos médicos que deberán asumir.

Los familiares de las víctimas exigen que las empresas responsables del accidente en Los Olivos se hagan cargo de los gastos médicos. La esposa de Eder Meléndez, Milena Fasari, expresó su angustia ante la situación: “Los doctores me han dicho que no está tan estable porque presenta hematomas en la cabeza, deben observarlo algunos días. Hay varias personas, como 4 que están graves y tiene que permanecer varios días [...] Hasta el momento se está haciendo cargo el SOAT, pero sabemos hasta cuándo van a cubrir los gastos, mi esposo solo es trabajador de construcción civil [...] La Empresa Edilberto Ramos que sale de Pachacútec no se ha hecho presente, no dicen nada”, declaró la mujer para La República.

“Él es el sustento de mi hogar, no sé qué hacer por todos estos días que estará hospitalizado [...] Mi compañero de vida está sedado, los médicos lo han hecho porque le duele mucho [...] No he podido conversar con él para que me cuente, pero me dijeron que estaba sentado en la parte de atrás, justo en el lugar más dañado del bus [...] Salió a las 5:00 de la mañana para irse a trabajar, no sé si más adelante pueda tener secuelas”, agregó la desconsolada mujer.

ATU inició las investigaciones del choque

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades en este trágico suceso y aplicar las sanciones correspondientes. Según la ATU, uno de los vehículos involucrados, de placa BBC787 y perteneciente a la empresa “Señor de la Soledad”, cuenta con autorización, SOAT y revisión técnica vigente, pero acumula multas por más de S/15,000 por obstruir las labores de los fiscalizadores.

Por su parte, la unidad de placa AML894, registrada a nombre de la empresa “Edilberto Ramos S.A.C.”, posee autorización, SOAT e inspección técnica vigente, pero ha sido sancionada con una multa de S/4,950 por no cumplir con la ruta establecida.