El ciudadano venezolano Carlos Manuel Guzmán García (22), capturado el miércoles último, que confesó ante la Policía que participó en el asalto en agravio del músico Erickson García Amasifuén (28) -quien resultó herido de bala en el pecho y que podría quedar paralítico- fue dejado en libertad por el Ministerio Público. El argumento del fiscal encargado de la investigación es que las pruebas presentadas en contra del extranjero no estarían bien fundamentadas se conoció.

El extranjero Carlos Guzmán fue dejado en libertad.

Guzmán fue intervenido por los detectives de la Depincri Los Olivos tres días después del ataque criminal. Erickson García recibió un disparo por resistirse al robo de su celular y uno de sus parlantes.

El estado de salud del músico Erickson García es delicado que podría no volver a caminar.

El extranjero fue detenido cuando estaba a bordo de una mototaxi que tenía placa clonada. Los agentes le incautaron una pistola.

El fiscal Óscar Correa Coz, de la Quinta Fiscalía Penal de Lima Norte, dispuso la libertad a Carlos Guzmán y que sea investigado en calidad de citado. Fundamentó que no existen elementos graves para acusarlo por tenencia ilegal de armas, que no existen videos de vigilancia al momento de la intervención que acrediten la posesión del arma de fuego, además que no hay resultado de la prueba de absorción atómica que demuestren que haya realizado disparos y la pericia balística que acredite que esa pistola fue la misma que se usó para el ataque.

La familia del joven cantante, tras conocer que la Fiscalía dejó en libertad a uno de los responsables del grave estado de salud de la víctima, se mostró indignada e impotente. “Mi hijo puede quedar paralítico. Estamos gastando mucho dinero, él sigue sufriendo y ahora liberan a uno de esos delincuentes-. Pedimos justicia por favor” dijo Rosa Amasifuén, madre de la víctima.