El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Diego Calixtro Quispe, chófer de una de las combi informales que chocaron y causaron la muerte a un niño de 7 años en el distrito limeño de Los Olivos.

El juez Einstein Damacen, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Los Olivos, ordenó el inmediato internamiento del imputado, quien enfrenta cargos por el delito de homicidio culposo de agravio de un menor de edad.

Durante la audiencia, Calixtro Quispe negó los cargos y afirmó que no estaba manejando el vehículo el día de la tragedia.

”Yo soy inocente, porque yo no he estado ese día manejando el vehículo, yo soy el administrador nada más y yo nunca quise obstaculizar las investigaciones, más yo me puse a derecho”, sostuvo.

Como se recuerda, el pasado 4 de marzo, en un cruce de calles de la urbanización Santa Ana, ocurrió un choque entre dos combis informales que ocasionó el fallecimiento de un niño dejó al menos 13 personas heridas.

La abuela del escolar, Mary Eyzaguirre, pidió la pena máxima para el detenido y recalcó que la madre del menor reconoció hasta en dos oportunidades a Calixtro como el conductor del vehículo.

Cabe precisar que, Calistro Quispe fue detenido hace solo dos días atrás, pues ambos choferes causantes del trágico accidente huyeron de la escena y permanecieron no habidos.

El sujeto fue capturado en la jurisdicción de la comisaría de Pro. Inicialmente fue llevado a la Unidad de Investigación de Accidentes de Transito, pero luego fue trasladado a la sede del Ministerio Público.

“Lo capturaron en la comisaría de Pro, ayer me citaron para poder hacer el reconocimiento facial. Después de eso, me dijeron que lo iban a traer, tenía que cumplir las 72 horas y después de eso le iban a dar la preventiva”, expresó Luz María Eyzaguirre Cruz, madre del menor fallecido, a RPP.

“Lo que estamos haciendo no me va a devolver a mi hijo. Espero justicia”, agregó.

