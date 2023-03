El suboficial PNP Rafael Dávila Córdova, de 31 años de edad, fue detenido tras agredir a una agente de serenazgo durante una intervención en la huaca Naranjal, en Los Olivos.

De acuerdo a América Noticias, los serenos llegaron hasta la zona respondiendo al llamado de vecinos que denunciaron que cuatro personas estaban fumando sustancias tóxicas, entre ellos, el agente policial.

“La vecina está indicando que este sujeto viene a cobrar a todos los drogos”, se oye decir a una sereno durante la intervención.

En las imágenes difundidas se observa que Rafael Dávila se resiste a la intervención y forcejea con todos. Incluso, agrede a una de las agentes al intentar quitarle el celular con el que estaba grabando los hechos.

“Viene a quererme quitar el celular y me da en el casco. Casi me caigo. Como no logró sacarme el celular me comenzó a samaquear y me hizo moretones por intentarme sacar el celular”, indicó Maritza Cabrera, sereno agredida.

“Lo que yo sí estoy pidiendo que no por el hecho de ser policía no quede impune. Él en todo momento decía: ‘vas a ver que tu denuncia no va a proceder’”, instó.

Por su parte, el suboficial negó haber consumido drogas. Según el citado medio, en la comisaría de Pro informaron que el agente no trabajaba en el grupo Terna sino en el servicio de operaciones especiales Centro 1.

Dependiendo de las investigaciones será denunciado ante Inspectoría de la Policía Nacional.