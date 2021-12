La expareja del congresista de Fuerza Popular Luis Gustavo Cordero Jon Tay confirmó al programa Panorama que sí él la golpeó en la vía pública de Miraflores en enero del 2014.

En el reportaje, ella detalló que el hecho ocurrió cuando le fue a entregar unos documentos a su expareja cerca de su vivienda de Miraflores. Según su versión, él trató de persuadirla para retomar la relación, pero ella se negó y la agredió. La relación se inició en octubre del 2007 y concluyó siete años después.

“Por supuesto (que me reafirmo en la agresión), me pateó incluso en la garganta que no podía hablar dos días. Una patada más fuerte me pudo haber la rota la tráquea”, expresó.

Además, denunció que anteriormente a ese caso Luis Gustavo Cordero Jon Tay también la había agredido y que tiene fotos de las lesiones que le dejaban en el cuerpo los ataques.

En el informe periodístico se señaló que la víctima no continuó con el proceso en el ámbito judicial porque no tenía recursos económicos, pero aclaró que nunca se retractó de su acusación. Ella afirmó que tuvo que dejar Lima y mudarse a provincia por las presuntas amenazas de la familia de su expareja.

MIRA AQUÍ: Cuestionan la contratación en Palacio de Gobierno de funcionaria tras múltiples reuniones con Bruno Pacheco

Seria denuncia

La mujer también acusó al legislador Luis Gustavo Corderto Jon Tay de acosarla por varios años y de supuestamente haber publicado en internet unos videos íntimos en una página web de contenido pornográfico.

“Eso llegó a todo mi entorno familiar, laboral, se encargó él de diseminarlo, me arruinó la vida en ese momento, mi esposo pagó a un informático para que pueda hacer el retiro (del material íntimo)”, indicó.

Remarcó que trató de comunicarse con Luis Gustavo Cordero Jon Tay para enrostrarle su accionar, pero aseguró que nunca le contestó el teléfono y que no quiso conversar con ella cuando fue a buscarlo a su casa. Además, cuestionó que las autoridades la hayan “peloteado” cuando trató de denunciar el caso.

VIDEO RECOMENDADO:

Entrevista a Tiffany Calligaris