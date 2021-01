Luego de que su hija fuese atropellada por una combi mientras cumplía con su trabajo como fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la señora Dina Ramírez denunció que su familia viene siendo objeto de amenazas.

Esto tras conocerse que el chofer del vehículo, Alberto José Bermúdez Gonzales, quien intentó darse a la fuga para no ser fiscalizado, fue liberado por el Ministerio Público.

“El domingo han ido dos personas con cara de malandros. Yo he estado en la clínica, solamente una vecina me dijo han venido a buscar a tu hija y se han ido diciendo que ya saben donde vive y se fregó (sic). Quiero las garantías para mi persona como para mi familia”, comentó a Latina.

Asimismo, insistió en que no se trata del primer accidente del cual es víctima algún trabajador fiscalizador, por lo que pidió que el caso de su hija no quede impune.

“La que ha tenido el peor accidente ha sido mi hija, pero hay muchos trabajadores, compañeros, que han tenido accidentes y no se ha hecho justicia tampoco por estas personas”, añadió.

Ramírez remarcó su pedido para que el Ministerio Público realice las investigaciones que originen una sanción para el conductor del vehículo que atropelló a su hija, quien actualmente continúa recuperándose en un centro de salud.

“Le pido al señor fiscal que haga bien su trabajo, que haga bien su investigación, que no se deje llevar por otras cosas. Le han puesto 7.5 a mi hija, que no es grave. Escúcheme, señor fiscal, su lesión no es leve, es crítico, toda la cara está desfigurada, enyesada, tiene tres fisuras en la costilla. Dígame usted cómo va a ser leve su accidente”, dijo.

VIDEO RELACIONADO

Liberan a conductor que atropelló a fiscalizadora de la ATU