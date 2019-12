La madre de Alexandra Antonella Porras, Johana Inga, dijo en diálogo con Cuarto Poder que nadie se comunicado con ella. Ni el gerente de toda la región de McDonald´s, el administrador de Perú, el abogado, algún representante de Arcos Dorados, ninguno, pese a que pasó una semana de que falleció su hija junto a Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata.

“Nadie, de mi parte me siento burlada con el abogado que me prometieron, que me iban a decir en el momento. Es más, cuando me iban a dar las pertenencias de mi hija me hacían esperar un montón y cuando me dan las pertenencias vi que no tenía su DNI”, expresó al mencionado dominical.

La progenitora de la joven de 18 años contó que la última conversación que sostuvo con su hija antes de que por primera vez ella vaya a trabajar de madrugada establecimiento de comida rápida.

Según Johana Inga, a Campos Zapata no le tocaba ese turno, pero para estar con ella la va a recoger y van juntos a trabajar a McDonald´s, sin saber que ya no iban a regresar.

“Esta es una empresa que arruinó mi vida, destruyeron los sueños de una niña porque para mí lo era. Destruyeron los sueños de dos jóvenes que querían salir adelante. Alexandra quería ser abogada, jueza, era una chica muy leal, muy firme”, manifestó.

Madre denuncia que nadie de McDonald's se ha comunicado con ella