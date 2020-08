La tragedia en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos registrada esta madrugada continúa esclareciéndose. Fueron 13 las personas que fallecieron luego de intentar huir de una intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el referido local nocturno.

Producto de la operación de los agentes, se detuvo a 23 de los asistentes a la reunión social a pesar del estado de emergencia dispuesto del Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus.

La madre de uno de los detenidos dio declaraciones para el noticiero de América TV y reveló que su hijo la engañó para asistir a la fiesta en la discoteca Thomas Restobar.

“Mi hijito me ayer salió y me dijo que iba a ver a su papá. Me he enterado recién que lo tienen acá (en la DEPINCRI de Los Olivos) He venido a verlo. La verdad yo no sabía nada de esto”, comentó.

La angustiada señora indicó que se enteró de la detención de su hijo por las noticias, debido a que desconocía que era uno de los asistentes a la celebración en el local nocturno de Lima Norte.

“Me he quedado sorprendida. No sabía nada de esto, porque él siempre me decía que iba a ir donde su papá y yo estaba tranquila hasta que me tocaron la puerta temprano y me dijeron que había salido en las noticias”, añadió.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron 120 los asistentes a la trágica reunión social en Los Olivos. Los detenidos continúan bajo custodia de agentes de la DEPINCRI del distrito.

Información de autoridades que llegaron al lugar indican que fueron 12 mujeres y 1 hombre quienes perdieron la vida esta madrugada.

Madre revela que su hijo la engañó para ir a fiesta (América)