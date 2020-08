Gracias a personas de buen corazón, la joven Roseana Cáceres y su pequeño hijo Bryan dejarán de usar el mismo celular para conectarse a sus clases virtuales en su vivienda ubicada en Huarochirí. Ambos recibieron como obsequio una tablet, un celular Iphone, y otras herramientas tecnológicas para que el menor pueda recibir sus clases de colegio y para que la joven de 26 años pueda continuar sus clases de educación.

Roseana Cáceres manifestó estar feliz por las donaciones que recibió de parte de un grupo de jóvenes y de un televidente que no quisieron revelar su identidad. Ahora la mujer podrá continuar su preparación para iniciar una carrera de educación inicial.

Madre e hijo reciben reciben aparatos tecnológicos

De acuerdo a Canal N, Roseana vive junto con su pequeño, de 10 años, en el Asentamiento Humano Casuarinas Altas, en la provincia de Huarochirí. Ambos llevan clases virtuales compartiendo el mismo celular móvil; ella estudia en las noches, mientras que su hijo, quien cursa el 4to. grado de primaria, lo hace en las mañanas.

“Con un solo teléfono (estudiamos), él lo utiliza de día y yo de noche. Decidí terminar mi secundaria para lograr mi sueño de ser profesora de inicial porque me gusta enseñar. Tendré que trabajar duro para lograr mis estudios, ojalá pudiera conseguir una beca, me esforzaría porque me ayudaría mucho”, declaró.

La mujer trabaja en una Olla Común para alimentar a 75 las familias de bajos recursos del Asentamiento Humano Casuarinas Altas. “Me levanto a las 5:00 a.m. y preparo el desayuno para mi hijo y para mí, y a las 8 de la mañana me voy a la Olla Común. Luego, regreso a la 1 de la tarde a mi casa para revisarle la tarea a mi hijo”, declaró Roseana.

Pese a las dificultades propias de la educación a distancia y la antigüedad de su celular, la joven madre de familia desea continuar con sus estudios y acceder a una beca.

