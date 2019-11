Madre de familia asegura que ha sido declarada muerta y que le niegan atención médica (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una madre de familia, de 46 años, aseguró que ha sido declarada muerta por el hospital Hipólito Unanue de El Agustino luego de haber estado internada tras sufrir un infarto y un derrame cerebral hace algunos meses.

Se trata de Flor de María García quien requiere de atención médica, pero se la niegan porque aparece como fallecida en los registros del mencionado nosocomio, según ATV+.

"El once de julio me dieron de alta, fui averiguar y en la pantalla sale que estoy fallecida el once de julio", relató la acongojada señora.

La mujer estuvo internada en estado de coma en ese hospital durante 25 días. Luego de ello, recibió dos atenciones de los especialistas; sin embargo, cuando le correspondía acceder a una tercera cita médica se la negaron porque figura como fallecida.

Flor de María García manifestó que se encuentra preocupada por su estado de salud, ya que tiene dificultad para caminar. Además, dijo que ella está vendiendo caramelos porque es el único sustento de su hogar, pues debe mantener a sus dos hijos.

"De ahí estoy pagando mis terapias y mi tratamiento para poder caminar porque soy padre y madre de mis hijos", expresó.